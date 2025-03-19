Министр обороны Израиля сообщил о скорой эвакуации мирного населения из Газы

В скором времени начнется эвакуация населения из районов боевых действий в секторе Газа, сообщил 19 марта министр обороны Израиля Исраэль Кац.

«Если все похищенные израильтяне не будут освобождены, а ХАМАС не будет изгнано из Газы, Израиль будет действовать с такой силой, о которой вы еще не знали», — добавил министр, его слова приводит издание Ynet.

Кац призвал Палестину последовать совету президента США Дональда Трампа.

«Верните похищенных, уберите ХАМАС, и вам откроются другие возможности. <...> Альтернативой станет полное разрушение», — подчеркнул глава израильского ведомства.

Накануне Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о возобновлении военных операций против палестинского движения ХАМАС в Газе. В результате израильских авиаударов пострадали более 1 тыс. человек, число погибших увеличилось до 310. Также СМИ заявили, что Израиль заранее предупредил администрацию американского президента о возобновлении ударов по Газе.