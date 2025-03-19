Штатные секреты

В день, когда состоялся давно ожидаемый всеми телефонный разговор президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, 18 марта, в Вашингтоне произошло еще одно примечательное событие, пусть и не получившее столь же широкого общественного внимания — ни внутри страны, ни тем более за ее пределами. Во вторник были рассекречены последние, ранее закрытые для общего доступа документы, касающиеся убийства 35-го президента США Джона Кеннеди 22 ноября 1963 года в техасском Далласе.

Решение о рассекречивании более тысячи документов было оформлено в виде особого исполнительного распоряжения Дональда Трампа 23 января и распространяется на материалы, относящиеся не только к покушению на Джона Кеннеди, но и к более поздним убийствам его брата Роберта Кеннеди (5 июня 1968 года) и лидера движения за гражданские права Мартина Лютера Кинга (4 апреля 1968-го). Всего доступными для всех желающих стали тексты общим объемом около 80 тыс. страниц, которые теперь можно беспрепятственно получить как удаленно в онлайн-версии, так и в бумажном виде в хранилище Национального архива США.

Надо добавить, что еще в 1992-м конгресс США принял закон, предусматривавший обнародование всех документов, относящихся к убийству Джона Кеннеди, не позднее 2017-го. Однако и в годы первой администрации Дональда Трампа (2017–2021), и в годы администрации Джо Байдена (2021–2025) решение законодательной власти страны не было полностью выполнено, главным образом из-за упорного противодействия американских спецслужб.

В ходе избирательной кампании 2024-го племянник 35-го президента Роберт Кеннеди – младший, баллотировавшийся какое-то время как независимый кандидат, требовал довести дело рассекречивания до конца, и Дональд Трамп, в итоге взявший Роберта Кеннеди в свою команду, обещал выполнить эти требования сразу же по возвращении в Белый дом. И свое обещание Трамп выполнил без промедления, одновременно проведя через сенат США своих проверенных сторонников на посты директоров ФБР и ЦРУ — Кэша Пателя и Тулси Габбард соответственно.

Исследователям еще предстоит тщательно изучить рассекреченные материалы. Однако уже сейчас можно с уверенностью предположить, что историков едва ли ждет очередная сенсация, а любителей конспирологических теорий — новые свидетельства правоты их экзотических взглядов на американскую историю. Версия о том, что Ли Харви Освальд был психически неуравновешенным террористом-одиночкой и действовал на свой страх и риск, в очередной раз устоит. Хотя две трети американцев, которые, как показывают опросы, по-прежнему верят в то, что Джон Кеннеди пал жертвой заговора, скорее всего, останутся при своем мнении. И всё же новая информация представляет определенный интерес не только для узких специалистов-историков, но и для более широкой аудитории.

Рассекреченные документы среди прочего проливают новый свет на многие детали, касающиеся организации американскими спецслужбами покушений на лидера кубинской революции Фиделя Кастро. Документы также подтверждают, что сам Джон Кеннеди относился к этим спецслужбам с большим недоверием, особенно после бесславного краха организованной в апреле 1961 года силами ЦРУ военной интервенции в кубинском Заливе свиней. Стоит заметить, что директор ЦРУ Аллен Даллес, который был вынужден после кубинской авантюры уйти в отставку, впоследствии обвинял в провале вторжения именно Джона Кеннеди, который якобы выделил недостаточно средств на проведение этой операции. Выявляются дополнительные детали относительно многочисленных межведомственных склок и острых конфликтов между ЦРУ и ФБР, неоднократно имевших своим следствием открытые нарушения законодательства США.

По всей видимости, сегодня Трампу эти, пусть и припозднившиеся на шесть долгих десятилетий, разоблачения политически выгодны. Он, как и Кеннеди, никогда особенно не доверял спецслужбам США, воспринимая их как органическую часть американского «глубинного государства» и подозревая, что по крайней мере часть руководства этих могущественных ведомств долгое время последовательно поддерживала его противников из Демократической партии. В прошлом году Дональд Трамп стал жертвой двух покушений, пусть даже и неудачных. При всех различиях в возрасте, характере, политических воззрениях, особенностях жизненного пути любое сравнение с уже ставшим национальной легендой Кеннеди должно льстить самолюбию Трампа.

Не стоит забывать и о том, что между убийством Джона Кеннеди и покушениями на Дональда Трампа были еще покушения на президентов Ричарда Никсона, Джеральда Форда и Рональда Рейгана. Конечно, США далеко не единственная страна, где должность главы государства или правительства сопряжена с повышенными личными рисками — во Франции пытались убить Шарля де Голля и Жака Ширака, в Великобритании лишь счастливые случайности спасли Маргарет Тэтчер и Джона Мэйджора, а в Японии 8 июля 2022 года был застрелен — правда, к тому времени уже бывший — премьер-министр страны Синдзо Абэ.

Но все же по части политических покушений именно США явно выделяются не в лучшую сторону среди других стран и народов — всего на протяжении американской истории объектом таких покушений оказывался каждый четвертый президент страны. Едва ли можно считать простым совпадением, что общее количество убийств на душу населения в США сегодня в три с половиной раза выше, чем во Франции, в четыре раза выше, чем в Великобритании, в пять раз выше, чем в Германии, и более чем в двадцать раз выше, чем в Японии. Тут есть о чем задуматься.

Автор — эксперт клуба «Валдай»

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