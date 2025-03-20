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21 марта — Международный день лесов: история, традиции, интересные факты

Международный день лесов отметят в России 21 марта
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Ежегодно 21 марта в России и других странах отмечается Международный день лесов, посвященный сохранению «зеленых легких» нашей планеты. В 2025 году праздник выпадает на пятницу. «Известия» рассказывают об истории и традициях торжества, а также делятся интересными фактами о лесах.

Международный день лесов в 2025 году: история и значение праздника

Леса играют важнейшую роль в поддержании жизни на Земле. Испокон веков они давали кров тысячам видов животных и растений, а людям — ценные ресурсы, пищу, ингредиенты для лекарств и многое другое. Казалось, что их богатства неисчерпаемы. Однако в XX веке стало очевидно, что площадь лесов по всему миру стремительно сокращается, и основная причина этого — деятельность человека.

В 1971 году Европейская конфедерация сельского хозяйства предложила отмечать праздник в честь лесов, чтобы повысить уровень осведомленности об их роли в жизни планеты и поддержать инициативы, направленные на сохранение «зеленых легких» Земли. В качестве даты для него был выбран день весеннего равноденствия в Северном полушарии, так как во многих культурах он символизирует пробуждение природы и начало новой жизни.

Инициативу поддержала Всемирная продовольственная и сельскохозяйственная организация при ООН (ФАО), и вскоре в календаре появился Всемирный день лесного хозяйства. В 2012 году по решению Генеральной Ассамблеи ООН праздник был переименован в Международный день лесов и получил фиксированную дату — 21 марта.

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Международный день лесов — один из крупнейших экологических праздников. На протяжении многих лет он не теряет своей актуальности, ведь, несмотря на значительное снижение темпов обезлесения по сравнению с предыдущим столетием, площадь лесных культур продолжает сокращаться. Виной тому увеличение численности населения, использование лесных территорий для сельскохозяйственных и промышленных нужд, изменение климата, загрязнение окружающей среды и другие факторы.

Леса не зря называют зелеными легкими нашей планеты. Они покрывают около трети суши (4,06 млрд га) и играют ключевую роль в насыщении нашей атмосферы кислородом. Помимо этого, леса защищают почву от эрозии и обеспечивают миллиарды человек по всему миру кровом, пищей и необходимыми ресурсами. Для многих коренных народностей охота и другие лесные промыслы являются основой хозяйства.

Традиции Международного дня лесов 21 марта

В честь Международного дня лесов по всему миру проходят различные просветительские мероприятия и экологические акции. Люди выходят на субботники в лесные массивы и парки, участвуют во флешмобах, в конкурсах и викторинах.

Сотрудники заповедников рассказывают о растениях и животных, обитающих в охраняемых природных зонах, и объясняют правила посещения лесных территорий. Экологи проводят лекции и семинары, посвященные сохранению лесов и заботе об окружающей среде на бытовом уровне.

В школах и детских садах организуют тематические уроки и классные часы, во время которых дети могут больше узнать флоре и фауне их региона.

Интересные факты о лесах

В честь праздника «Известия» сделали подборку интересных фактов о лесах.

Несмотря на то, что более половины материалов для создания бумаги сейчас поступает за счет вторичной переработки сырья, в год на нужды этого производства до сих пор вырубается около 125 млн деревьев. Чтобы получить один лист бумаги формата А4, требуется примерно 15–20 г древесины. А чтобы спасти одно дерево от гибели, необходимо передать на переработку 80 кг макулатуры.

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В 1940–1950-х годах американец Аксель Эрландсон создал необычное направление в области садоводства — арбопластику. Наблюдая за ростом растений в калифорнийском лесу, он заметил, что близко стоящие деревья могут срастись. На основе этого открытия он разработал методику придания живым стволам определенной формы и открыл собственный лес-сад под названием «Цирк деревьев». Деревья в нем принимали очертания арок, спиралей, винтовых лестниц и даже кресел. В 1964 году, после смерти Эрландсона, его чудо-лес пришел в запустение, однако плоды его трудов не пропали даром: в 1984 году миллионер Майкл Бонфанте пересадил их в свой парк, где они находятся по сей день.

В российском заповеднике «Кедровая падь» растет одно из самых прочных деревьев в мире — береза Шмидта. Ее ствол настолько плотный, что не поддается ударам топора, а кору невозможно пробить даже выстрелом из пистолета.

Ранее «Известия» рассказали об истории и традициях Дня заповедников и национальных парков в России.

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