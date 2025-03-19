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В Минусинске после прорыва дамбы эвакуированы 22 человека

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Фото: пресс-служба администрации Минусинска
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В городе Минусинске Красноярского края, где произошел прорыв дамбы, подтоплены 13 придомовых территорий, откуда эвакуированы 22 человека. Об этом 19 марта рассказала прокуратура региона.

«22 человека эвакуированы, из них шесть — дети», — цитирует сообщение ТАСС.

Глава города Дмитрий Меркулов сообщил, что в Минусинске в связи с поступлением воды после прорыва дамбы перекрыты два моста.

«Перекрыты оба моста через Минусинку — по Энгельса и Городокской. Вода зашла во дворы улицы Михайлова, там началась эвакуация жителей. Просьба жителей улицы срочно эвакуироваться», — написал Меркулов на своей странице во «ВКонтакте».

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В МЧС РФ сообщили, что в Минусинск направлена аэромобильная группировка ведомства для устранения прорыва земляной насыпи на реке Минусинка. Отмечалось, что возникла угроза подтопления 120 жилых домостроений. Организованы два пункта временного размещения (ПВР), рассчитанные на 150 человек.

В городе Аше Челябинской области в этот же день эвакуировали 275 человек, в том числе 68 детей, в связи с подтоплениями жилых домов и земельных участков. По данным регионального главка МЧС России, 10 человек разместили в гостинице, остальные находятся у родных.

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