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Путин: все украинские военные в Курской области являются террористами

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Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые находятся на территории Курской области, должны квалифицироваться как террористы. Об этом 19 марта заявил президент РФ Владимир Путин.

«Согласно законам РФ, все военнослужащие украинской армии, а тем более иностранные наемники, которые находились на нашей территории и совершили целый ряд преступлений против гражданского населения, должны квалифицироваться и квалифицируются нашим законом как террористы», — сказал он на коллегии Генпрокуратуры России.

По его словам, совершенные ими злодеяния необходимо выявить, зафиксировать и тщательно расследовать. Он поручил органам прокуратуры, в том числе военным прокурорам, в полном объеме провести работу на освобожденных территориях Курской области.

«Все эти преступники, каратели, те, кто отдавал приказы преступные, издевались над мирными гражданами должны быть установлены и в дальнейшем должны получить справедливое наказание», — добавил глава государства.

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На совещании в пункте управления курской группировкой Вооруженных сил (ВС) России 12 марта Путин отметил, что к пленным украинским боевикам в Курской области необходимо относиться как к террористам. При этом президент РФ подчеркнул важность гуманного отношения ко всем, кто попал в плен. Он также напомнил, что иностранные наемники не подпадают под действие Женевской конвенции 1949 года об обращении с военнопленными.

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