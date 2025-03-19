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Автоэксперты объяснили важность смены моторного масла после зимы

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Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
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Проводить техническое обслуживание автомобиля после зимы требуется, поскольку в холодное время года прогрев мотора занимает дольше времени, что негативно отражается на сроке службы смазки. Об этом 19 марта рассказали специалисты экспертно-технического центра бренда моторных масел Mirax.

«Заботливые автовладельцы свои моторы всегда прогревают, особенно зимой. Такую привычку можно только приветствовать, но необходимо понимать, что в моточасах это тоже работа и самого силового агрегата, и моторного масла. Продвинутые автомобилисты давно рассчитывают свои интервалы между ТО, исходя не из километража, а из времени работы мотора», — цитирует специалистов «Российская газета».

В «прогревочном» режиме в картер неизбежно попадает несгоревшее топливо, которое разжижает и окисляет смазочный материал, объяснили эксперты. При отрицательных температурах в масле появляется конденсат, особенно много его образуется при коротких поездках или при резких похолоданиях, а влага приводит к ускоренному окислению смазочного материала.

Кроме того, при холодных пусках нагрузка на детали мотора существенно выше, поэтому образовывается больший объем продуктов износа, заставляя работать масляный фильтр, отметили специалисты. Наконец, они посоветовали автомобилистам задуматься о замене жидкости в тормозной системе, где зимой конденсат и воздух будут накапливаются быстрее.

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Накануне автоэксперт Константин Ершов рассказал, что на протяжении первой тысячи километров пробега важно соблюдать ряд правил, которые позволят повысить эксплуатационные характеристики, экономичность и срок службы новой машины. Самое главное — выбрать щадящий режим работы основных агрегатов (двигателя, коробки передач), отметил он.

17 марта автоэксперт Вадим Стрельбицкий рассказал, что после зимы, когда машина подвергалась воздействию низких температур, влажности и реагентов, необходимо провести процедуру «прожарки» мотора. Процесс «прожарки» двигателя — это длительное интенсивное движение автомобиля на высоких оборотах, что позволяет очистить двигатель от накопившихся загрязнений и отложений, объяснил автоэксперт.

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