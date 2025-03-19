ВСУ за сутки потеряли более 230 боевиков на курском направлении
Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли более 230 боевиков на курском направлении. Об этом 19 марта сообщили в Министерстве обороны России.
«Потери ВСУ составили более 230 военнослужащих, уничтожены три боевые бронированные машины, семь автомобилей, артиллерийское орудие, миномет и шесть пунктов управления БПЛА», — уточнили в ведомстве.
Отмечается, что подразделения группировки войск «Север» поразили формирования шести украинских бригад в районах населенных пунктов Гоголевка, Горналь, Гуево и Олешня. Были также уничтожены живая сила и техника противника в 14 населенных пунктах.
По данным Минобороны, всего за время боевых действий на курском направлении украинская армия потеряла более 68,6 тыс. военнослужащих, 398 танков, 320 боевых машин пехоты, 289 бронетранспортеров, 2,2 тыс. боевых бронированных машины, 2,4 тыс. автомобилей.
Ранее в этот день Минобороны РФ сообщило, что расчет тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» отдельного отряда радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) армейского корпуса Южной группировки войск в ходе выполнения боевой задачи уничтожил опорный пункт ВСУ в районе города Часов Яр.