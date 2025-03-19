Дептранс назвал самые эвакуируемые авто без номеров в Москве

С начала года эвакуаторы «Московского паркинга» переместили на спецстоянки 313 припаркованных автомобилей, у которых отсутствовали государственные регистрационные знаки либо были установлены подложные госномера. Об этом столичный департамент транспорта сообщил в своем Telegram-канале 19 марта. Чаще всего на парковках оставляли машины без госномеров марок BMW, Mercedes-Benz и Lada.

В дептрансе рассказали, что инспектор вызывает эвакуатор, если видит подозрительный автомобиль без номеров или с номерами, которые имеют признаки подложных. Машины, которые нельзя опознать, могут представлять потенциальную угрозу, быть в угоне или использоваться в преступных целях, отметили в департаменте.

Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов напомнил, что эвакуаторы «Московского паркинга» перемещают автомобили со снятыми или подложными номерами на спецстоянки по решению Антитеррористической комиссии с 2017 года.

7 марта сообщалось, что инспекторы Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) усилят контроль на четырех улицах столицы с 10 марта. Как отметил Максим Ликсутов, усиление контроля на этих улицах города повысит их пропускную способность и снизит количество аварийных ситуаций.

До этого, 3 марта, дептранс сообщил, что минувшей зимой эвакуаторы Московского паркинга переместили на спецстоянки почти 10 тыс. автомобилей премиум-класса.