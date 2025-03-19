Состоялся рабочий визит Фрадкова в ДНР

Председатель ПСБ Петр Фрадков посетил с рабочим визитом Донецкую Народную Республику. Об этом сообщила пресс-служба ПСБ.

Глава ПСБ вместе с другими официальными лицами принял участие в церемонии открытия офиса VIP-уровня «Суворов».

«Мы открываем офис, который сосредоточен на комплексном предоставлении услуг юридическим лицам и состоятельным частным клиентам. Такой формат обслуживания особенно удобен владельцам собственного бизнеса, они могут водном отделении получить услуги и как частные лица, и в качестве предпринимателей. Мы символично назвали новый офис „Суворов“ в честь великого российского полководца, подчеркнув ориентиры и ценности ПСБ, базирующиеся на патриотизме и всестороннем содействии доблестным целям наших клиентов», — сказал Петр Фрадков.

«Для нас очень важным является то, какими темпами развивается ПСБ в Республике. Открытие первого в России офиса подобного формата имеет особую значимость для развития экономики и привлечения в регион инвестиций. Здесь созданы самые комфортные условия для потенциальных инвесторов, и уже есть первые положительные отзывы клиентов. Предпринимательское сообщество требует особого внимания и особого подхода — в офисе „Суворов“ все это обеспечено», —прокомментировал глава ДНР Денис Пушилин.

Как пояснили представители банка, отделение предназначено для персонального банковского сопровождения малого и среднего бизнеса и состоятельных частных клиентов. Это первый на российском банковском рынке офис подобного формата.

Также в ходе визита стороны подписали соглашение, в соответствии с которым ПСБ передаст в бюджетные организации региона 200 высокотехнологичных «ПСБ Касс», обеспечит их обслуживание и техническую поддержку.

Петр Фрадков и Денис Пушилин также приняли участие в старте строительства круглогодичного плавательного бассейна в Макеевке в рамках проекта «ПСБ — Детям». Спортивный объект ориентировочной площадью 1800 кв. м построят при использовании современных технологий в соответствии с высокими стандартами качества и безопасности, отметили в ПСБ.