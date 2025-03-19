Хоккеиста Малыхина похоронят 21 марта в Екатеринбурге
Похороны хоккеиста, обладателя Кубка Гагарина 2018 года в составе казанского «Ак Барса» Федора Малыхина состоятся 21 марта. Об этом 19 марта сообщает хоккейный клуб «Автомобилист» в Telegram-канале.
«Прощание с Федором Малыхиным состоится 21 марта», — указано в сообщении.
Уточняется, что спортсмена похоронят на Широкореченском кладбище в Екатеринбурге.
О смерти хоккеиста Малыхина сообщалось накануне. По предварительным данным, причиной смерти стала остановка сердца. Спортсмен скончался в возрасте 34 лет.
За свою профессиональную карьеру форвард играл за екатеринбургский «Автомобилист», челябинский «Трактор», московский «Спартак», подмосковный «Витязь» и за «Ак Барс» из Казани.