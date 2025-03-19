Реклама
Прямой эфир
Мир
В Кремле наблюдают за соблюдением Украиной намерений Путина и Трампа по урегулированию
Мир
Келин заявил об отсутствии у России стремления вновь стать частью G8
Общество
Более 270 человек эвакуировали в Аше Челябинской области после подтоплений домов
Общество
Путин указал на особое значение сплоченности общества и стабильности государства
Армия
ВСУ после разговора Путина и Трампа преднамеренно атаковали энергообъект на Кубани
Мир
Национальный архив США опубликовал документы об убийстве президента Кеннеди
Экономика
Цена на золото обновила исторический максимум
Общество
В Архангельском районе Башкирии из-за паводка введен режим ЧС
Мир
Уиткофф анонсировал возможное ослабление санкций после прекращения огня на Украине
Общество
Бедроса Киркорова похоронят на Троекуровском кладбище в Москве
Происшествия
Количество раненых при обстреле Горловки со стороны ВСУ возросло до 11
Мир
Пашинян сообщил о готовности подписать мирный договор с Азербайджаном
Общество
Эвакуированные жители Суджи рассказали о жизни под оккупацией ВСУ
Политика
Для отслуживших срочников хотят исключить испытательный срок при трудоустройстве на работу
Общество
Патрушев допустил попытки Европы сорвать диалог между РФ и США
Общество
Следователи установили местонахождение пропавшей в Ачинске школьницы
Мир
Британский аналитик указал на способность РФ и США закончить конфликт на Украине

Президент Финляндии выразил недовольство итогами советско-финской войны

0
EN
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Президент Финляндии Александр Стубб 19 марта заявил, что Украина не должна подвергнуться «финляндизации» в процессе урегулирования конфликта, иначе Киев повторит судьбу Хельсинки в 1944 году.

«Я считаю, что основа государственности обычно покоится на трех столпах: независимости, суверенитете и территориальной целостности. Финляндия в 1944 году, после заключения [Иосифом] Сталиным мира, потеряла два из этих столпов», — отметил он на совместной конференции с украинским президентом Владимиром Зеленским.

По словам Стубба, финская сторона якобы потеряла суверенитет и 10% территории государства. Он подчеркнул, что Украина не должна попасть в такое положение.

Под знаком свастики: в Финляндии поднимает голову неонацизм
В стране растут реваншистские настроения

СССР, Великобритания и Финляндия 19 сентября 1944 года подписали Московское перемирие, фактически завершившее советско-финскую войну 1941–1944 годов. Одним из условий Московского перемирия было установление границы в соответствии с мирным договором 1940 года, по которому Финляндия уступила СССР около десятой части своей территории и обязалась не участвовать во враждебных СССР коалициях.

Финляндия выделила Украине 28-й пакет военной помощи на €200 млн на встрече министров обороны двух стран 13 марта. Уточнялось, что глава украинского минобороны Рустем Умеров и его коллега Антти Хяккянен также подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере обороны между странами.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025