Президент Финляндии выразил недовольство итогами советско-финской войны

Президент Финляндии Александр Стубб 19 марта заявил, что Украина не должна подвергнуться «финляндизации» в процессе урегулирования конфликта, иначе Киев повторит судьбу Хельсинки в 1944 году.

«Я считаю, что основа государственности обычно покоится на трех столпах: независимости, суверенитете и территориальной целостности. Финляндия в 1944 году, после заключения [Иосифом] Сталиным мира, потеряла два из этих столпов», — отметил он на совместной конференции с украинским президентом Владимиром Зеленским.

По словам Стубба, финская сторона якобы потеряла суверенитет и 10% территории государства. Он подчеркнул, что Украина не должна попасть в такое положение.

СССР, Великобритания и Финляндия 19 сентября 1944 года подписали Московское перемирие, фактически завершившее советско-финскую войну 1941–1944 годов. Одним из условий Московского перемирия было установление границы в соответствии с мирным договором 1940 года, по которому Финляндия уступила СССР около десятой части своей территории и обязалась не участвовать во враждебных СССР коалициях.

Финляндия выделила Украине 28-й пакет военной помощи на €200 млн на встрече министров обороны двух стран 13 марта. Уточнялось, что глава украинского минобороны Рустем Умеров и его коллега Антти Хяккянен также подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере обороны между странами.