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Россиян предупредили о распространении вредоносной программы под видом читов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Хакеры стали распространять вредоносную программу для сбора данных под видом загрузчиков читов для игры в Minecraft. Об этом 19 марта сообщили в «Лаборатории Касперского».

В конце 2024 года специалисты нашли новый стилер Arcane. Он умеет собирать различную информацию с зараженного устройства.

«Злоумышленники пошли дальше и выпустили загрузчик ArcanaLoader, который якобы скачивает читы, кряки и прочие «полезности» для геймеров, а на деле заражает устройство стилером Arcane», — отметили в Kaspersky Daily.

Изначально данную программу распространяли через YouTube. Ссылки с нею оставляли в описании к видеороликам блогеров.

Однако впоследствии хакеры изменили свою тактику. Они начали рекламировать не сам архив, а разработанный ими загрузчик ArcanaLoader. Еще хакеры создали сервер в Discord, где рассказывали о читах. Загрузчик также держал этот вирус.

По словам эксперта по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Олега Купреева, устройство, а не архив, необходимо хакерам для придания своей кампании мнимой законности.

Согласно информации компании, из-за архива и загрузчика с ноября 2024 года по март 2025-го могли украсть сведения у свыше чем 1 тыс. игроков из Белоруссии, Казахстана и России.

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Он позволяет киберпреступникам взламывать аккаунты со слабой защитой

Ранее, 13 марта, сообщили об использовании хакерами скомпрометированных учетных записей. Согласно данным экспертов центра исследования киберугроз Solar 4RAYS группы компаний «Солар», к ним стали прибегать в три раза чаще.

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