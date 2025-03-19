Великобритания сняла санкции с российского бизнесмена Фархада Ахмедова

Великобритания 19 марта сняла финансовые санкции с российского предпринимателя Фархада Ахмедова. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте британского правительства.

«Следующая позиция была удалена из единого (санкционного. — Ред.) списка: <....> Фархад Ахмедов», — указывается в документе

Отмечается, что на бизнесмена больше не распространяются решение о заморозке активов и санкции, связанные с трактовыми услугами.

Евросоюз (ЕС) исключил Ахмедова из санкционных списков еще осенью 2023 года. Позднее он выиграл суд у Совета ЕС — Брюсселю было предписано аннулировать все постановления об ограничениях в отношении предпринимателя, введенные с 8 апреля 2022 года.

14 марта журнал Barron's сообщил, что ЕС отменил санкции против четверых россиян: министра спорта РФ Михаила Дегтярева, бизнесменов Вячеслава Кантора и Владимира Рашевского, а также сестры предпринимателя Алишера Усманова.