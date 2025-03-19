Пашинян сообщил о готовности подписать мирный договор с Азербайджаном
Премьер-министр Армении Никол Пашинян 19 марта заявил, что готов поставить подпись под мирным договором с Азербайджаном.
Он уточнил, что черновик договора между Ереваном и Баку уже согласован и ожидает подписания.
«Я готов поставить свою подпись под согласованным проектом», — написал премьер-министр в соцсети X (бывший Twitter).
Азербайджан и Армения завершили переговоры по согласованию текста мирного соглашения 13 марта. По словам главы азербайджанского МИДа Джейхуна Байрамова, Ереван принял предложения касательно двух последних несогласованных пунктов.
Премьер-министр Армении 14 марта в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным сообщил о согласовании проекта мирного соглашения с Азербайджаном.