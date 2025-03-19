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Суд отправил в колонию на 17 лет таксиста из Казани за отравление пассажиров

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Верховный суд Татарстана осудил 56-летнего водителя такси Казани на 17 лет, признав его виновным в краже, разбое, а также умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека. Об этом 19 марта сообщило следственное управление Следственного комитета (СК) России по республике.

Установлено, что в 2023 году злоумышленник, работая таксистом, угощал пассажиров напитками, в которые было подмешано сильнодействующее психотропное вещество. Когда потерпевшие теряли способность двигаться, водитель похищал у них ценные вещи.

«Так, в январе таксист напоил 16-летнего подростка, обворовал его и бросил в бессознательном состоянии на дороге при минусовой температуре. Однако потерпевшему была своевременно оказана медицинская помощь», — указано на сайте ведомства.

Жертвами мужчины стали три человека, включая несовершеннолетнего. Один из них умер в результате отравления. Злоумышленник был объявлен в федеральный розыск. Для того, чтобы скрыться, он подделал свой паспорт и уехал в Республику Марий Эл, его задержали в августе 2023 года.

Суд признал мужчину виновным по ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»), ст. 327 УК РФ («Подделка паспорта»), ст. 158 УК РФ («Кража»), ст. 162 УК РФ («Разбой»). Отбывать наказание ему придется в колонии строгого режима.

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В августе 2024 года водитель такси сделал пассажирке непристойное предложение в качестве оплаты за проезд и записал свои действия на видео, которое распространилось в Сети. Девушка отказалась выполнять требования водителя. Кунцевский суд Москвы арестовал таксиста за домогательства. СК возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 132 УК РФ («Покушение на насильственные действия сексуального характера»). Мужчина также был признан виновным по ч.1 ст. 19.3 КоАП РФ («Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции»). Ему был назначен административный арест на 10 суток.

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