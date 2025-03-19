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23 марта на РЕН ТВ состоится премьера фильма-расследования «Мама, меня подменили»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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23 марта на телеканале РЕН ТВ состоится премьера документального фильма-расследования «Мама, меня подменили». Каждая десятая семья в стране может воспитывать чужого ребенка. Множество случаев перепутанных детей — роковые совпадения или глобальная система? Подмена детей — это случайность, врачебная ошибка или преступление? Авторы фильма «Мама, меня подменили» провели собственное расследование.

Российские суды забиты исками: «воспитали чужого», «преступная халатность», «жизнь нашей семьи разрушена». Родильные дома не признают, что подменяли младенцев, выбить из них штраф крайне трудно, хотя некоторым героям фильма «Мама, меня подменили» это удалось. Средний размер компенсации за перепутанного в роддоме ребенка — 1 миллион рублей. Но компенсирует ли эта сумма разрушенное счастье семьи? А если это было уголовное преступление? Пять лет лишения свободы и срок давности всего шесть лет, и еще надо доказать состав преступления!

Для чего подменяют детей в родильных домах? Может ли это быть налаженным бизнесом? Как устроен черный рынок торговли детьми и существует ли он на самом деле? Могут ли подменные дети оказываться в семьях, которые не имеют права на суррогатное материнство? И сколько стоит здоровый чужой младенец?

Зрителей ждут эксклюзивные интервью пострадавших, материалы из здания суда, уникальные съемки виновных, сенсационные архивные и современные документы — все это в расследовании «Мама, меня подменили».

Эфир фильма пройдет 23 марта, в 23.55.

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