Телеканал «78» и «Деловой Петербург» представили новую объединённую медиаплатформу

В Северной столице телеканал «78» и «Деловой Петербург» презентовали объединённую медиаплатформу. С её помощью предприниматели смогут ежедневно привлекать аудиторию в 1,7 млн человек.

Многоканальная медийная платформа позволит партнёрам и рекламодателям получать комплексное продвижение на телевидении, в печатных СМИ, а также в соцсетях и на информационных сайтах, которые ежемесячно посещают 13 млн человек.

«Энергия «Делового Петербурга» и телеканала «78» позволяет нашим партнёрам, клиентам и друзьям решать маркетинговые и PR-задачи в режиме одного окна и достигать своих кипиаев. Хочу отметить, что ни одно СМИ Петербурга не обладает тем опционалом, который может предложить телеканал «78», — отметила Виктория Карпусь, коммерческий директор издания «Деловой Петербург» и телеканала «78».

Теперь предприниматели смогут рассказать о своём деле, обратившись в единую коммерческую службу «Делового Петербурга» и телеканала «78».

Работа на разных форматах и по всем каналам коммуникации позволит игрокам рынка не только рассказать о себе, но и укрепить репутацию, повысить лояльность у аудитории и увеличить показатели узнаваемости своих брендов.