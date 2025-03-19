Второй концерт из цикла «Живое эхо битв минувших» состоялся в Кремле

В Государственном Кремлёвском дворце при поддержке Президентского фонда культурных инициатив 18 марта 2025 года с успехом прошёл второй концерт из цикла «Живое эхо битв минувших», посвящённого 80-летию Великой Победы. Организатором мероприятия выступил культурный благотворительный фонд «Артэс». Партнер проекта — Международный союз деятелей эстрадного искусства.

В программу вечера вошли кантата Сергея Прокофьева «Александр Невский» и Концерт № 3 для фортепиано с оркестром Сергея Рахманинова. Произведения, признанные эталонными образцами патриотической музыки, прозвучали в исполнении Юлии Меннибаевой (меццо-сопрано), Ивана Бессонова (фортепиано), Московского государственного академического симфонического оркестра под управлением художественного руководителя и главного дирижёра коллектива Ивана Никифорчина, Государственной академической хоровой капеллы России имени А.А. Юрлова (художественный руководитель и главный дирижёр — народный артист России Геннадий Дмитряк) и Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова (начальник и художественный руководитель ансамбля — заслуженный артист России полковник Геннадий Саченюк). Вела вечер заслуженная артистка России Екатерина Гусева.

Кантата Сергея Прокофьева «Александр Невский» прозвучала в первом отделении концерта. История рождения этой великой музыки связана с одноимённым фильмом Сергея Эйзенштейна, который пригласил композитора написать к нему музыку. Историческая кинолента имела колоссальный успех, и Прокофьев решил создать на основе киномузыки кантату. Этой работе он посвятил несколько месяцев, полностью переоркестровав написанное и скомпоновав из разрозненных музыкальных фрагментов стройные разделы вокально-симфонического цикла. В итоге кантата (соч. 78) состоит из семи частей: «Русь под игом монгольским», «Песня об Александре Невском», «Крестоносцы во Пскове», «Вставайте, люди русские!», «Ледовое побоище», «Мёртвое поле» и «Въезд Александра во Псков». Премьерное её исполнение состоялось 17 мая 1939 года в Большом зале Московской консерватории, и с тех пор она прочно вошла в репертуар лучших российских музыкальных коллективов.

Во втором отделении был исполнен Концерт № 3 ре минор (соч.90) Сергея Рахманинова. Он написан в 1909 году и является одним из наиболее известных и часто исполняемых в мире произведением композитора.

«Концерт этот особенный по многим параметрам, — подчёркивает пианист Иван Бессонов. — Можно бесконечно говорить о том, с какой необыкновенной полнотой здесь раскрывается душа фортепиано, об удивительном симбиозе, возникающем между роялем и оркестром, о сквозном развитии, которое на протяжении 40 минут ведет за собой в своей непрерывной истории… Но мне кажется, что все же главное в этой музыке — ощущение всеобъемлющего, всепоглощающего счастья и любви, любви к людям, к жизни, к природе, это то стремление к свету, которое контрапунктом сопровождает судьбу каждого человека и которое Сергей Васильевич смог воплотить в звуках с такой ясностью и внутренней силой, какая свойственна, пожалуй, только его гению».

Гости Кремлёвского дворца, среди которых в этот вечер были в том числе и ветераны войны и труда, участники СВО и члены их семей, остались под огромным впечатлением как от первого, так и от второго отделения программы. Зрители воодушевлённо обсуждали услышанное и с готовностью делились отзывами о концерте.