В Ингушетии задержали местного жителя по подозрению в содействии терроризму
В Ингушетии задержали местного жителя по подозрению в содействии участникам международной террористической организации. Об этом 19 марта сообщили в пресс-центре МВД России.
«В своем доме он укрывал лиц, разыскиваемых за вооруженное нападение на сотрудников правоохранительных органов на территории Республики Ингушетия и Республики Северная Осетия – Алания. Также мужчина предоставлял им продукты питания и оказывал транспортные услуги», — уточнила официальный представитель ведомства Ирина Волк, ее слова приводит портал «МВД Медиа».
Отмечается, что сотрудники Центра противодействия экстремизму регионального МВД, республиканского УФСБ и временная оперативная группа МВД РФ задержали мужчину по месту жительства.
Возбуждено уголовное дело по статьям 33 и 208 УК РФ («Соучастие преступлению», «Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем»). Подозреваемый заключен под стражу.
Ранее в этот день сообщалось, что сотрудники УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю задержали мужчину, который призывал вступить в запрещенные в РФ террористические организации «Легион «Свобода России» и «Русский добровольческий корпус» (РДК).