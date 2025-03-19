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Дюмин и Бабушкин обсудили работу комиссии Госсовета по поддержке ветеранов СВО

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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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Секретарь Государственного совета РФ Алексей Дюмин 19 марта обсудил работу комиссии по вопросам поддержки ветеранов спецоперации и членов их семей с ее председателем, губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным.

Темами беседы стали задачи нового органа, его состав, а также план работы в 2025 году.

Дюмин отметил, что в стране еще остаются проблемы с поддержкой ветеранов СВО, требующие принятия срочных мер. В частности, он призвал обеспечить большее вовлечение регионов в социальной и медицинской поддержке участников боевых действий.

«Мы должны сделать всё, чтобы помочь ребятам, которые возвращаются с фронта, найти себя в мирной жизни. Времени на раскачку нет. Работу комиссии необходимо запустить максимально оперативно», — сказал секретарь Госсовета.

Бабушкин в свою очередь рассказал, что в состав нового комитета войдут представители всех комиссий Госсовета, а также профильных министерств и общественных организаций. В рамках этого органа будут созданы три рабочие группы: по социализации и жизнеустройству ветеранов, по улучшению психологической и медицинской помощи и по обеспечению межведомственного взаимодействия.

Глава комиссии также отметил важность сотрудничества с фондом «Защитники Отечества». Комитет займется решением системных проблем в сфере поддержки ветеранов СВО, чтобы обеспечить благоприятные условия тем организациям, которые работают с людьми.

«Конечная цель и у фонда, и у комиссии общая — обеспечение благополучия наших героев, вернувшихся из зоны специальной военной операции, и членов их семей», — подчеркнул Бабушкин.

Установочное заседание комиссии пройдет на следующей неделе.

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Президент России Владимир Путин подписал указ о создании комиссии Госсовета по вопросам поддержки ветеранов спецоперации и их семей 10 марта. В круг задач нового органа входят координация работы различных ведомств и организаций по вопросам адаптации ветеранов СВО к мирной жизни, мониторинг региональных мер по поддержке участников спецоперации, а также разработка дополнительных мер поддержки военнослужащих и их семей.

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