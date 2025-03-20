В МТС заявили о планах расширения интернет-шлюза в московском регионе

МТС завершит к концу 2025 года модернизацию основных узлов собственной транспортной телеком-сети в Москве и области: пропускная способность интернет-шлюза увеличится вдвое, а сегментов агрегации и ядра транспортной сети — в полтора раза, сообщили в компании.

В результате скорость выхода в интернет вырастет, а качество связи для абонентов мобильной и фиксированной связи в столичном регионе улучшится.

«В прошлом году мы взялись за основу основ нашей инфраструктуры — расширению интернет-шлюза, обновлению ядра и узлов агрегации „транспорта“. Завершение этого масштабного и ответственного проекта создаст нам мощный задел на многие годы вперед как в плане улучшения качества цифровых сервисов для растущего количества клиентов, так и в части подготовки нашей инфраструктуры к предстоящему переходу на стандарт 5G, когда передача и потребление данных вырастут кратно», — отметил технический директор московского региона МТС Владислав Медведев.

Модернизация ядра и сегментов агрегации транспортной сети в столичном регионе идет параллельно с постоянным расширением сети волоконно-оптических линий связи (ВОЛС). В прошлом году МТС проложила 512 км ВОЛС (на 5% больше, чем в 2023-м). В 2025 году компания планирует проложить еще 526 км.

Наличие разветвленных высокоскоростных линий связи дает возможность при модернизации мобильной сети отказываться от менее производительных радиорелейных линий, так как подключение базовых станций к «оптике» увеличивает скорость мобильного интернета для большего количества абонентов, пояснили в компании. В 2024 году количество базовых станций, подключенных к ВОЛС в Москве, выросло до 46% (с 44,5% годом ранее).