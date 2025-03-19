Реклама
Прямой эфир
Мир
В Кремле наблюдают за соблюдением Украиной намерений Путина и Трампа по урегулированию
Мир
Келин заявил об отсутствии у России стремления вновь стать частью G8
Общество
Более 270 человек эвакуировали в Аше Челябинской области после подтоплений домов
Общество
Путин указал на особое значение сплоченности общества и стабильности государства
Армия
ВСУ после разговора Путина и Трампа преднамеренно атаковали энергообъект на Кубани
Мир
Национальный архив США опубликовал документы об убийстве президента Кеннеди
Экономика
Цена на золото обновила исторический максимум
Общество
В Архангельском районе Башкирии из-за паводка введен режим ЧС
Мир
Уиткофф анонсировал возможное ослабление санкций после прекращения огня на Украине
Общество
Бедроса Киркорова похоронят на Троекуровском кладбище в Москве
Происшествия
Количество раненых при обстреле Горловки со стороны ВСУ возросло до 11
Мир
Пашинян сообщил о готовности подписать мирный договор с Азербайджаном
Общество
Эвакуированные жители Суджи рассказали о жизни под оккупацией ВСУ
Политика
Для отслуживших срочников хотят исключить испытательный срок при трудоустройстве на работу
Общество
Патрушев допустил попытки Европы сорвать диалог между РФ и США
Общество
Следователи установили местонахождение пропавшей в Ачинске школьницы
Мир
Британский аналитик указал на способность РФ и США закончить конфликт на Украине

ГД РФ разрешила в течение года исполнять решения о призыве на срочную службу

Госдума РФ приняла в I чтении закон о призыве на срочную службу в течение года
0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

На пленарном заседании Государственная дума (ГД) России приняла в первом чтении поправки в федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» в части совершенствования порядка призыва граждан на военную службу. Об этом 19 марта сообщили на сайте нижней палаты парламента.

Согласно документу, если решение о призыве на срочную службу не было исполнено, оно сохраняет свое действие на следующие периоды призыва в течение одного года. Уточняется, что повторно проходить призывную комиссию не нужно.

Также законопроектом предлагается разрешить регионам создавать у себя единые пункты призыва, говорится в сообщении. По мнению депутатов, данная инициатива снизит нагрузку на членов призывной комиссии и расходы бюджетных средств. Новые нормы, предположительно, вступят в силу с 1 января 2025 года.

«В воздухе чувствуется запах весны и скорого освобождения»
Как идет российское наступление в приграничных районах Курской области

Ранее, 18 марта, сообщалось, что депутаты фракции ЛДПР во главе Леонидом Слуцким разработали законопроект, в котором предлагается исключить испытательный срок при устройстве на работу отслужившим срочникам.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025