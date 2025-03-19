ГД РФ разрешила в течение года исполнять решения о призыве на срочную службу
На пленарном заседании Государственная дума (ГД) России приняла в первом чтении поправки в федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» в части совершенствования порядка призыва граждан на военную службу. Об этом 19 марта сообщили на сайте нижней палаты парламента.
Согласно документу, если решение о призыве на срочную службу не было исполнено, оно сохраняет свое действие на следующие периоды призыва в течение одного года. Уточняется, что повторно проходить призывную комиссию не нужно.
Также законопроектом предлагается разрешить регионам создавать у себя единые пункты призыва, говорится в сообщении. По мнению депутатов, данная инициатива снизит нагрузку на членов призывной комиссии и расходы бюджетных средств. Новые нормы, предположительно, вступят в силу с 1 января 2025 года.
Ранее, 18 марта, сообщалось, что депутаты фракции ЛДПР во главе Леонидом Слуцким разработали законопроект, в котором предлагается исключить испытательный срок при устройстве на работу отслужившим срочникам.