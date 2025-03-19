Путин указал на особое значение сплоченности общества и стабильности государства

Стабильность государства и сплоченность общества были важны всегда, но сегодня они имеют особое значение. Об этом 19 марта сообщил президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры.

Завершая свое выступление на заседании, глава государства напомнил, что в числе главных задач прокуратуры — соблюдение закона, надзор за соблюдением закона гражданами, юридическими лицами, организациями, а также должностными лицами.

«В этом наши люди видят залог справедливости, а в свою очередь это обеспечивает нам сплоченность российского общества, стабильность государства. Это важно всегда, но сегодня это имеет особое значение», — заявил глава государства.

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