Сборная РФ впервые сыграет мячом российского производства в игре с Гренадой

Сборная России по футболу впервые сыграет мячом отечественного производства в товарищеском матче с командой Гренады. Об этом 19 марта сообщил Российский футбольный союз (РФС).

Матч пройдет на стадионе «ВТБ Арена» в Москве 19 марта, начало состоится в 20:00 мск.

Уточняется, что мяч был разработан компанией Jögel, партнером РФС. Он изготовлен с использованием технологии переработки пластика.

«На поверхность мяча нанесены 11 часовых поясов нашей страны как символ того, что игра в футбол в России не останавливается никогда», — указано на сайте.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин выразил надежду, что данный атрибут принесет команде удачу.

РФС 13 марта сообщил, что нападающий тольяттинского футбольного клуба «Акрон» Артем Дзюба вошел в состав сборной России на товарищеские матчи против команд Гренады и Замбии. В последний раз он играл за сборную страны в июне 2021 года в матче чемпионата Европы против Дании.