Прокуроры выявили хищения в сфере нацпроектов на 4,5 млрд рублей
Прокуратура выявила хищения в сфере нацпроектов на 4,5 млрд рублей, возбуждено 863 уголовных дела. Об этом 19 марта сообщил на заседании коллегии Генеральной прокуратуры РФ глава ведомства Игорь Краснов.
«Только за прошлый год по материалам прокуроров возбуждено 863 уголовных дела о хищениях и иных преступных посягательствах более чем на 4,5 млрд рублей», — уточнил он.
Генпрокурор добавил, что в общей сложности пресечено более 91 тыс. нарушений, что позволило ввести в эксплуатацию сотни социальных объектов для миллионов сограждан.
Он отметил, что национальные проекты остаются действенным инструментом улучшения качества жизни в стране. В России реализуются 20 новых нацпроектов, среди которых «Семья», «Молодежь и дети», «Кадры», «Эффективная и конкурентная экономика».
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