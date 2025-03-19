Вайдель указала на угрозу еврозоне из-за роста дефицита бюджета ФРГ

Решение бундестага о повышении порога государственного долга ФРГ несет угрозу всей еврозоне. Об этом 19 марта заявила председатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель.

Она отметила, что ФРГ всегда была гарантом стабильной ситуации в европейской экономике.

«Германия потеряет свой кредитный рейтинг ААА, и это поставит под удар всю стабильность еврозоны», — сказала Вайдель в беседе с журналистами.

По мнению председателя АдГ, решение парламента окончательно лишит ФРГ финансово-политической устойчивости и ляжет тяжелым бременем на молодое поколение потребителей и налогоплательщиков.

Помимо этого Вайдель отметила, что лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц нарушил все обещания, которые давал в преддверии победных для его партии парламентских выборов.

«Он баллотировался с программой гражданских политических изменений, которую выбросил в окно сразу после выборов. Это самый гнусный обман избирателя, который я когда-либо видела в истории ФРГ», — подчеркнула глава АдГ.

Днем ранее бундестаг принял конституционные поправки, предполагающие увеличение объема государственного долга с целью повышения оборонных расходов. В будущем все расходы на оборону в федеральном бюджете Германии, превышающие 1% от объема производства, больше не будут попадать под действие правил Конституции о госдолге.