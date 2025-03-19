После получения приказа от Путина ВС РФ сбили собственные беспилотники

Вооруженные силы (ВС) России после приказа президента РФ Владимира Путина о временном прекращении атак на энергетическую инфраструктуру Украины нейтрализовали свои беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Об этом 19 марта сообщили в Министерстве обороны России.

Там отметили, что в момент получения приказа в воздухе находилось семь ударных беспилотников ВС РФ, направленных на объекты украинской энергетики.

«ПВО Российской Федерации было приказано обезвредить беспилотные летательные аппараты, шесть из них были сбиты ЗРПК «Панцирь», один — дежурным истребителем ВКС России», — сказано в Telegram-канале ведомства.

Телефонный разговор Путина и президента Соединенных Штатов Дональда Трампа состоялся накануне. В ходе переговоров стороны обменялись мнениями по ситуации на Украине, а также обсудили широкий спектр направлений, по которым США и РФ могли бы наладить взаимодействие.

Как 19 марта сообщило Минобороны, после согласия российского лидера с идеей президента США об отказе от ударов по объектам энергетики Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили преднамеренную атаку дронами по энергообъекту в станице Кавказская Краснодарского края.