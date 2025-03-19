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Пропавшая школьница из Ачинска стала жертвой мошенников

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Пропавшая в Ачинске 15-летняя девушка стала жертвой мошенников. Об этом 19 марта сообщило региональное следственное управление Следственного комитета (СК) России.

«Девушка пояснила, что вела переписку в мессенджере с неустановленным лицом. Находясь под психологическим воздействием телефонных мошенников, которые ей угрожали физической расправой, она следовала их указаниям», — сообщили в ведомстве.

Девочка ушла из дома и самостоятельно записала видео на кладбище для вымогания денег. После этого она продолжала следовать указаниям мошенников.

Следствие установило, что школьница была в квартире одного из домов в городе Назарово. До Назарово школьница добралась на такси. Там она вышла возле гостиницы.

Впоследствии девочка ушла в интернет-кафе, где продолжила переписку с неустановленным лицом. Мошенники сказали школьнице постоянно быть на связи. При этом они продолжали ей угрожать, оказывая психологическое воздействие.

В результате девушку доставили в Следственный комитет в присутствии родителей. Другие обстоятельства произошедшего выясняются.

Детективная история: школьница вымогала деньги за собственное «похищение»
15-летняя девушка в Ачинске стала жертвой мошенников

19 марта стало известно о похищении 15-летней девушки в Ачинске с целью выкупа. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело в соответствии с п. «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ («Похищение человека в отношении заведомо несовершеннолетнего»).

Управление Следственного комитета (СК) РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия сообщило, что девушка ушла вечером 18 марта в неизвестном направлении. После этого спустя два часа отцу пришло видео дочери, в рамках которого требовали перевести сумму на указанный счет в размере 500 тыс. рублей для ее освобождения. Позднее сообщалось, что пропавшая в Ачинске девочка, по предварительным данным, самостоятельно доехала на такси до кладбища и записала видео о своем похищении.

При этом соседи девочки в беседе с «Известиями» положительно охарактеризовали ее семью.

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