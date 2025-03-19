Один человек погиб и четыре пострадали при ударе Израиля по зданию ООН в Газе
Военно-воздушные силы (ВВС) Израиля нанесли удар по зданию Организации Объединенных Наций (ООН) в центральной части сектора Газа. Как сообщило 19 марта министерство здравоохранения Газы анклава, в результате один сотрудник погиб и четверо пострадали.
«Пять иностранных сотрудников, работающих в структурах ООН, пострадали в результате обстрела оккупационными войсками их штаба в центральной провинции, один из них скончался сразу по прибытии в больницу «Шухада аль-Акса», — указано в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Ранее в этот день первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совета Безопасности организации по гуманитарной ситуации в секторе Газа заявил, что Россия осуждает возобновление Израилем авиаударов в Газе и призывает отменить ограничения на гуманитарные операции на всей оккупированной палестинской территории.
18 марта Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о возобновлении военных операций против палестинского движения ХАМАС в Газе. В результате израильских авиаударов пострадало более 1 тыс. человек, число погибших увеличилось до 310. Также СМИ заявили, что Израиль заранее предупредил администрацию президента США Дональда Трампа о возобновлении ударов по Газе.