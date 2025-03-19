Шестеро пожарных пострадали из-за взрыва бочки в Комсомольске-на-Амуре

В Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края шесть пожарных пострадали при тушении возгорания в гараже на территории автокооператива. Об этом 19 марта сообщила пресс-служба прокуратуры по региону в Telegram-канале.

Уточняется, что во время работ по тушению произошел хлопок паров бензина, из-за чего шесть огнеборцев, а также хозяин гаража получили ожоги. Пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь.

По данным ведомства, сейчас пожар ликвидирован, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее, 10 марта, двое сотрудников МЧС погибли при тушении пожара в одноэтажном жилом здании в Соликамске Пермского края. По данным пресс-службы ведомства, произошло обрушение кровли, из-за чего огнеборцы МЧС России оказались под завалами.