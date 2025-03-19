СМИ узнали о намерении минфина ФРГ выделить Киеву помощь в размере €3 млрд

Министерство финансов Германии направило в бюджетный комитет бундестага запрос на одобрение дополнительной военной помощи Украине в размере €3 млрд. Об этом 19 марта сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

«Согласно проекту документа ведомства, министр финансов Йорг Кукис проинформировал бюджетный комитет бундестага об этом шаге», — говорится в публикации.

По данным агентства, шаг рассматривается как прорыв после того, как канцлер ФРГ Олаф Шольц ранее препятствовал выделению дополнительной помощи.

Министр иностранных дел Петер Сийярто 17 марта сообщил, что Будапешт не поддержал выделение нового пакета военной помощи Украине в размере €20 млрд. По его словам, Венгрия также не согласится на шаги для вступления Украины в Евросоюз, пока не будут восстановлены права венгерской национальной общины в Закарпатье.