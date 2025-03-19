Россиянам предложили подтверждать банковские операции с помощью селфи

ВТБ запустил биометрическое подтверждение операций для защиты от мошенников. Инструмент доступен пользователям мобильного приложения банка на Android, которые сдали биометрию через отделения банков и приложение Госуслуг, рассказали в пресс-службе ВТБ.

Отмечается, что с помощью распознавания лица по фото клиенты могут подтверждать переводы, платежи, выпуск пластиковых карт, стикеров и другие операции. Вскоре появится возможность сделать эту функцию обязательной для ряда операций, что позволит исключить несанкционированные действия в личном кабинете, заявили в ВТБ.

«Умная платформа по противодействию мошенничеству сама предлагает клиенту такой способ подтверждения конкретной операции в случае необходимости, например, если пользователь совершает крупный перевод», — рассказали в банке.

К новому инструменту с конца февраля получили доступ более 1,9 млн клиентов.

По словам руководителя департамента цифрового бизнеса, старшего вице-президента ВТБ Никиты Чугунова, «биометрическое подтверждение операций уже зарекомендовало себя как надежный и удобный инструмент: никакой дип-фейк или фотография клиента не позволят мошенникам обмануть систему». «В апреле мы планируем запустить этот функционал и в веб-версии ВТБ Онлайн, а также расширить его на все операции, где требуется дополнительная проверка личности клиента. В дальнейшем биометрия позволит не только подтверждать платежи и переводы, но и входить в ВТБ Онлайн, получать кредиты и совершать карточные операции», — добавил Чугунов