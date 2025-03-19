Песков рассказал о позиции Путина по теме выстраивания отношений с США
Президент России Владимир Путин всегда подчеркивал важность формирования отношений, основанных на взаимном уважении и доверии. Об этом 19 марта заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Что касается нового мирового порядка, президент Путин всегда говорил о необходимости выстраивания отношений, основанных на взаимном уважении, взаимном доверии и взаимной выгоде, — вот то, что сейчас и происходит», — заявил он на брифинге.
Песков также добавил, что президенты России и США хорошо понимают друг друга и планируют поэтапно продвигаться к нормализации двусторонних отношений.
«<...> Конечно, потребуется время и усилия, поддерживаемые волей президентов двух стран для реставрации этих отношений», — отметил официальный представитель Кремля.
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