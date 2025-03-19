Российские мебельщики принимают участие в выставке CIFF 2025 в Китае

Представители российской мебельной отрасли приняли участие в выставке CIFF 2025, которая проходит с 18 по 21 марта в Гуанчжоу (КНР). Об этом сообщила пресс-служба компании «Авито» — организатора поездки российской делегации.

«Ежемесячно более 22 млн человек ищут для себя предметы мебели и интерьера на „Авито“, а количество объявлений в разделе ежемесячно превышает 25 млн. Кроме того, доля новых товаров в категории „Мебель“ составляет 83%. Поэтому поездка на CIFF 2025 — это не просто шанс увидеть последние достижения в дизайне и производстве мебели, но и возможность наладить важные связи с потенциальными партнерами и клиентами. Участие в таком значимом событии поможет нашим производителям не только расширить свои горизонты, но и внести вклад в развитие мебельной отрасли в России», — заявил руководитель категории «Мебель и Интерьер» «Авито» Никита Ткачев.

CIFF 2025 — главное отраслевое событие в КНР для мебельной промышленности, в ходе которого российские производители смогут ознакомиться с последними достижениями в области дизайна и производства мебели, понять текущие тренды в отрасли, встретиться с потенциальными клиентами, дистрибьюторами и партнерами из Китая и других стран.