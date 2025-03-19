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ФАС признала рекламу домашнего интернета МТС ненадлежащей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала рекламу домашнего интернета МТС ненадлежащей. Она содержала некорректное сравнение, сообщили в службе 19 марта.

«В рекламе сообщалось, что домашний интернет МТС является лучшим в Москве. При этом объективные критерии сравнения не были указаны», — пояснили в ФАС.

По мнению ведомства, подобные действия компании могут привести к получению необоснованных преимуществ перед конкурентами, которые предлагают услуги по подключению домашнего интернета.

Служба возбудила дело, признала рекламу МТС ненадлежащей и выдала предписание о прекращении нарушения.

Организации грозит штраф в соответствии со ст. 14.3 КоАП РФ.

«ФАС однозначно за повышение штрафов в рекламе финансовых услуг»
Замглавы ФАС Карина Таукенова — о регулировании банковского маркетинга, недобросовестной конкуренции на рынке маркетплейсов и механизме сдерживания цен на хлеб

Ранее, 13 января, ФАС оштрафовала Альфа-банк за ненадлежащую рекламную акцию с «Яндекс Едой». Сообщалось, что совместная реклама распространялась в эфире федеральных телеканалов. В видеоролике содержалась привлекательная для потребителей информация о начислении кешбэка 50% при оплате заказа в сервисе «Яндекса» любой картой банка.

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