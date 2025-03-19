Корабль Crew Dragon с российским космонавтом Александром Горбуновым приводнился
Корабль Crew Dragon с российским космонавтом Александром Горбуновым приводнился у берегов штата Флорида. В состав экипажа, вернувшегося с МКС, также вошли трое астронавтов NASA. Горбунов и Ник Хейг находились на станции с сентября прошлого года, передает телеканал «Известия». Сунита Уильямс и Бутч Уилмор пробыли на борту МКС с июня 2024 года. Вместо восьми дней астронавты провели на станции девять месяцев. Причиной послужила техническая неисправность корабля Starliner.
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