Российские военные поразили инфраструктуру военных аэродромов Украины
Военнослужащие Вооруженных сил (ВС) России нанесли поражение объектам инфраструктуры военных аэродромов Украины. Об этом 19 марта сообщили в Минобороны РФ.
«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение объектам инфраструктуры военных аэродромов», — говорится в сообщении ведомства.
Кроме того, российская армия поразила места хранения беспилотников, склады боеприпасов и военного имущества, а также скопления живой силы и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) и зарубежных наемников в 146 районах.
Также средства противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) уничтожили 142 украинских дрона самолетного типа, в том числе 61 беспилотник вне зоны специальной военной операции (СВО).
Расчет тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» отдельного отряда радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) армейского корпуса Южной группировки войск в ходе выполнения боевой задачи 19 марта уничтожил опорный пункт ВСУ в районе города Часов Яр.