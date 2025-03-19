Задержанный мэр Стамбула останется под стражей на четыре дня
Задержанный оппозиционный мэр Стамбула Экрем Имамоглу будет оставаться под стражей в полиции в течение четырех дней, сообщил 19 марта телеканал CNN Türk, ссылаясь на источники.
«Экрем Имамоглу и те, кто был задержан вместе с ним, останутся под стражей в полиции в течение четырех дней», — было передано в выпуске новостей СМИ.
Как сообщила главная прокуратура Стамбула, оппозиционный мэр задержан по делу об организации, занимающейся коррупцией, взяточничеством и подкупом. Сам Имамоглу заявил, что «не намерен сдаваться» под давлением властей.
Правоохранительным органам выдали ордер на задержание Имамоглу ранее в этот день. По данным газеты Sabah, всего было выдано около 100 ордеров на арест. СМИ отмечает, что в отношении стамбульской мэрии начата антикоррупционная операция. Она касается проведения городских тендеров, а также выяснения подробностей взаимодействия оппозиционных чиновников с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана. Также сообщается, что в домах Имамоглу и его советника по связям с прессой Мурата Онгуна проходят обыски.