В Ставрополе на месяц перекроют улицу Гагарина
В Ставрополе более чем на месяц перекроют улицу Гагарина на участке от Короленко до Социалистической из-за капремонта водопровода. Ограничения будут действовать с 8 утра 24 марта до конца суток 30 апреля, сообщается в постановлении городской администрации.
Затем более чем на полтора месяца перекроют другой участок улицы Гагарина — от Социалистической до Семашко. Проезд будет запрещен с 8 утра 12 мая до конца суток 30 июня: перекроют участок улицы Гагарина от Социалистической до Семашко.
По информации ИА StavropolMedia, объехать территории, где идут работы, можно будет по улицам Ленина, Социалистической, Семашко, Осетинской и Короленко.
Ранее в марте сообщалось, что власти Ставрополя приняли решение расширить улицу Чапаева — там появятся дополнительная полоса и тротуар. На эти цели потратят из бюджета 27 млн рублей.