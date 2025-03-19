За февраль в два раза выросло количество займов
Объем выдач ипотеки в России за февраль увеличился вдвое. По данным Бюро кредитных историй, количество займов выросло до 46,3 тыс. Одновременно более чем на 6,5% увеличился размер жилищной ссуды, он составил 4,3 млн рублей, передает телеканал «Известия». Общая сумма выданных в феврале кредитов на недвижимость — более 200,6 млрд рублей.
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