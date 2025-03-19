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Краснов сообщил о восстановлении прав более 60 тыс. участников СВО на выплаты

Генпрокурор Краснов: восстановлены права более 60 тыс. бойцов СВО на выплаты
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Восстановлены права более 60 тыс. бойцов специальной военной операции (СВО) и членов их семей на получение 3 млрд руб. социальной помощи. Об этом 19 марта сообщил на заседании коллегии Генеральной прокуратуры РФ глава ведомства Игорь Краснов.

Он отметил, что и впредь при участии фонда «Защитники Отечества» средствами надзора будет обеспечиваться надлежащее взаимодействие между военкоматами и органами соцзащиты, беззаявительное предоставление мер поддержки.

«Участники специальной военной операции, их родственники должны быть заблаговременно включены в списки на получение выплат, а не ходить по кабинетам чиновников с протянутой рукой», — подчеркнул он.

По словам Краснова, корни проблемы в том числе в несвоевременной подготовке воинскими частями необходимых документов, что также препятствует получению мер поддержки членами семей без вести пропавших военнослужащих. Он поручил прокурорам усилить надзорную работу по этому направлению.

«Продолжайте контролировать обеспеченность участников специальной военной операции лекарственными препаратами, медицинской помощью, реабилитацией. В текущей ситуации уволить раненого бойца со службы до завершения лечения и протезирования — это все равно, что бросить его на поле боя», — сказал он.

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17 марта правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила предложение Министерства юстиции РФ о предоставлении супругам лица, погибшего на СВО, права до вступления в наследство использовать транспортное средство, которое было зарегистрировано на погибшего. Соответствующее свидетельство будет выдаваться нотариусом. На основе документа супруг участника СВО будет вправе заключить договор ОСАГО.

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