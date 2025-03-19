Двое рабочих погибли при обрушении крана в Коми
В результате обрушения стрелы грузового крана в Эжвинском районе Сыктывкара погибли двое рабочих. Как сообщило 19 марта следственное управление Следственного комитета (СК) РФ по региону, по факту трагедии возбуждено уголовное дело.
ЧП произошло накануне, 18 марта. Ведется расследование дела по ч. 3 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц»).
«Во время ремонтных работ произошло обрушение стрелы грузоподъемного крана и поднимаемого груза на производственную площадку. Находившиеся там два работника предприятия упали с большой высоты и получили травмы, несовместимые с жизнью», — говорится на сайте ведомства.
Ранее, 13 февраля, два работника погибли при обрушении в калийной шахте в Соликамске. Как уточнили в компании «Уралкалий», инцидент произошел в руднике СКРУ-3.