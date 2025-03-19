СМИ узнали о готовности спецназа Британии для возможной отправки на Украину
Спецназ Великобритании находится в состоянии готовности для возможной отправки на Украину в рамках потенциальной «миротворческой» миссии. Об этом 19 марта сообщила британская газета i.
«По словам двух военных источников, осведомленных о директиве, военные планировщики, которым было поручено подготовить силы секретариатом кабинета министров, приказали подразделениям спецназа подготовиться к развертыванию на Украине. На прошлой неделе в командный центр военного планирования Великобритании <...> были направлены директивы о начале процесса развертывания персонала и ресурсов», — говорится в публикации.
Профессор международной истории и безопасности в Ланкастерском университете Марко Вайс отметил, что процесс реализации прекращения огня между Россией и Украиной будет непредсказуем. Это в свою очередь выгодно для британских сил специального назначения, которые могут быстро отправить на Украину своих военных.
По данным издания, спецназ Великобритании включает в себя пять элитных подразделений.
Ранее, 17 марта, официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала планы Великобритании по отправке миротворцев на Украину. По ее словам, государство ведет интриги. Она также отметила, что далеко в этом «экипаже не уехать».