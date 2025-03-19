Племянница эвакуированной из Суджи 101-летней пенсионерки заберет ее в Тулу
Племянница 101-летней жительницы Суджи Ольги Минченко 19 марта сообщила «Известиям», что заберет пенсионерку к себе в Тулу.
Пожилую женщину эвакуировали из освобожденного города днем ранее, сейчас она находится в больнице.
«Очень худая, <...> на ноги уже она не становится. Сознание у нее нормальное и мышление нормальное», — рассказала племянница о состоянии пенсионерки.
По словам родственницы, Ольга Минченко провела семь месяцев почти без еды и воды и находится в сильном стрессе после отъезда из Суджи. Дом пожилой женщины был полностью разграблен.
Как рассказали «Известиям» жители курского города, в период оккупации они столкнулись с массовым мародерством со стороны украинских боевиков и жителей приграничных сел Украины. Как отметил эвакуированный суджанец Василий, чаще всего расхитители забирали бытовую технику, в том числе телевизоры, холодильники, мотоблоки и колонки для музыки.
Днем ранее МЧС России сообщило об эвакуации в общей сложности 501 человека из Суджи. В ведомстве отметили, что из 88 пунктов временного размещения населения в Курской области сейчас задействованы 67.