Опубликованы кадры ликвидации 30 боевиков ВСУ в Белгородской области
Российские военнослужащие пресекли очередную попытку штурма со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгородской области. «Известия» 19 марта опубликовали кадры ликвидации 30 украинских военных.
ВСУ двигались со стороны населенного пункта Марьино. Украинские бойцы попытались прорваться в том же месте, где 18 марта уничтожили подобную группу.
На кадрах видно, что российские бойцы уничтожили 30 солдат ВСУ, которые высадились в лесополосе. Украинские военные разделились на несколько групп, но это не спасло их от артиллерии Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ)
Ранее, 18 марта, военнослужащие группировки войск «Север» уничтожили технику украинских формирований в Белгородской области. На видео запечатлено, как военная техника ВСУ безуспешно пытается отступить с занятых позиций — ее настигает российский беспилотник.