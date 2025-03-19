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Опубликованы кадры ликвидации 30 боевиков ВСУ в Белгородской области

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Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
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Российские военнослужащие пресекли очередную попытку штурма со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгородской области. «Известия» 19 марта опубликовали кадры ликвидации 30 украинских военных.

ВСУ двигались со стороны населенного пункта Марьино. Украинские бойцы попытались прорваться в том же месте, где 18 марта уничтожили подобную группу.

На кадрах видно, что российские бойцы уничтожили 30 солдат ВСУ, которые высадились в лесополосе. Украинские военные разделились на несколько групп, но это не спасло их от артиллерии Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ)

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Ранее, 18 марта, военнослужащие группировки войск «Север» уничтожили технику украинских формирований в Белгородской области. На видео запечатлено, как военная техника ВСУ безуспешно пытается отступить с занятых позиций — ее настигает российский беспилотник.

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