На Ставрополье проверят эффективность работы закона о тишине

Депутаты Думы Ставропольского края проверят эффективность работы закона о тишине. Парламентарии хотят убедиться, что введенные 1 марта поправки в региональное законодательство действуют в полной мере. Об этом они сообщили в своих соцсетях.

Члены думы на заседании профильного комитета рассмотрели отчет о работе краевой полиции в 2024 году. По данным Госавтоинспекции, только на дорогах было зафиксировано более 400 нарушений тишины и спокойствия жителей.

Также депутаты запросили информацию об эффективности закона о тишине в 2025 году и попросили полицию обратить внимание на скоростные электровелосипеды и электросамокаты, создающие опасность для пешеходов.

Как отмечает ИА Stavropolmedia, новые поправки подразумевают введение ежедневного тихого часа с 13:00 до 14:00 и увеличение штрафов за нарушение покоя граждан.

Ранее «Известия» рассказали россиянам, как бороться с шумными соседями. С юридической точки зрения шумом считаются любые звуки, превышающие установленные для дневного и ночного времени нормы.