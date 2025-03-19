Парламент Киргизии одобрил ратификацию договора о госгранице с Таджикистаном

Парламент Киргизии в трех чтениях одобрил ратификацию договора о государственной границе с Таджикистаном. Об этом 19 марта сообщило агентство АКИpress.

В этот день заместитель председателя кабинета министров Камчыбек Ташиев представил соответствующий доклад на заседании парламента. В рамках него он продемонстрировал карты депутатам, а также сообщил об обменных участках с Таджикистаном.

«За проголосовали 85 депутатов, против — 1. Всего было зарегистрировано 86 депутатов», — говорится в публикации.

В ходе заседания парламента депутаты также утвердили соглашение по водно-хозяйственной, энергетической инфраструктуре, соглашение по дорожно-транспортной инфраструктуре.

Ранее, 13 марта, стало известно, что Киргизия и Таджикистан подписали договор о линии границы между странами. Документ был подписан президентами Садыром Жапаровым и Эмомали Рахмоном в Бишкеке.