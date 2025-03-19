Глава Всемирного антидопингового агентства призвал изменить кодекс организации
Президент Всемирного антидопингового агентства Витольд Банька призвал свою команду изменить кодекс организации. По его словам, необходимо проводить различие между случайным загрязнением проб и умышленным потреблением допинга, передает телеканал «Известия».
Глава WADA считает, что систему не стоит делать слишком жесткой, так как участники соревнований не должны страдать от несправедливого отношения. Банька также подчеркнул, что приоритетами агентства всегда являлись здоровье и благополучие спортсменов.
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