В Забайкалье отремонтируют участок трассы рядом с озером Арей
В Забайкальском крае капитально отремонтируют участок федеральной трассы Р-258 «Байкал» протяженностью 13 км. Работы пройдут на отрезке с 873-го по 886-й км, рядом с туристическим местом — озером Арей, сообщает пресс-служба регионального упрдора в среду, 19 марта.
Решение о ремонте было принято после тщательной оценки транспортного состояния дороги по результатам ежегодной диагностики. Также власти учли многочисленные жалобы водителей на плохое покрытие.
Подрядчику предстоит полностью восстановить дорожное полотно, устранить трещины, выбоины и пучинистые участки, вызванные повышенной влажностью. В планах — заменить барьерное ограждение, обновить изношенные элементы водостоков и несколько автобусных остановок, установить новые дорожные знаки и сигнальные столбы.
Госконтракт на ремонт уже заключен, пишет ИА ChitaMedia. Завершение работ намечено на осень 2026 года. В те же сроки аналогичные работы будут проходить на другом участке трассы «Байкал» — между 829-м и 835-м км, вблизи села Хилогосон.
Ранее, в марте, сообщалось, что в Забайкалье началась подготовка федеральных трасс к весеннему паводку. Специалисты проверяют состояние дорог и мостов.