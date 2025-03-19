СК попросит суд избрать меру пресечения комику Останину в виде лишения свободы

Следственный комитет (СК) России планирует ходатайствовать перед Мещанским районным судом Москвы о мере пресечения, связанной с лишением свободы, для стендап-комика Артемия Останина. Об этом 19 марта сообщило главное столичное управление СК.

Отмечается, что юмористу было предъявлено обвинение по п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»). С Останиным провели следственные действия, его причастность к преступлению была подтверждена свидетелями.

«Сегодня следствие намерено ходатайствовать перед Мещанским районным судом города Москвы об избрании в отношении него меры пресечения, связанной с лишением свободы», — указывается в Telegram-канале ведомства.

Днем ранее Останина задержали при попытке выехать из России. По версии следствия, 15 марта стендап-комик в публичном выступлении высказывал враждебные комментарии в адрес лиц, получивших увечья и утративших трудоспособность. После задержания комик принес извинения за свои слова и заявил, что у него не было цели задеть чьи-либо чувства.